Van'da Terör Soruşturmalarında 7 Şüpheli Yakalandı

Van'da terör soruşturmaları kapsamında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 27 Temmuz-10 Ağustos'ta yürüten çalışmalarda, 6 terör örgütü PKK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.