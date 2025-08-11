Van'da Terör Soruşturmalarında 7 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da devam eden terör soruşturmaları kapsamında 6 PKK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yürüttüğü çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Van'da terör soruşturmaları kapsamında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 27 Temmuz-10 Ağustos'ta yürüten çalışmalarda, 6 terör örgütü PKK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi

Fenerbahçe'ye transfer önerisi! 2 tane bomba isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kingsley Coman'dan 100 milyon euroluk imza

Coman'dan 100 milyon euroluk imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.