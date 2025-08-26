Van'da Terör Soruşturmaları Kapsamında 15 Şüpheli Yakalandı

Van'da gerçekleştirilen terör soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Van'da terör soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 10-24 Ağustos'ta yürüten çalışmalarda, 1 dini istismar eden terör örgütleri, 8 terör örgütü PKK ve 6 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
