Van'da Terör Soruşturmaları Kapsamında 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da gerçekleştirilen terör soruşturmaları sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 24 Ağustos-7 Eylül'de yürüten çalışmalarda, 10 dini istismar eden terör örgütleri ve 5 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
