Van'da Terör Soruşturmaları Kapsamında 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da terör soruşturmaları çerçevesinde 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 24 Ağustos-7 Eylül'de yürüten çalışmalarda, 10 dini istismar eden terör örgütleri ve 5 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.