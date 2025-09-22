Van'da terör soruşturmaları kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 7-20 Eylül'de PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında da 4 şüpheli yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.