Van'da Terör Soruşturmaları Kapsamında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da terör örgütleriyle bağlantılı olduğu düşünülen 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK ve dini istismar eden örgütlerle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaları duyurdu.

Van'da terör soruşturmaları kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 7-20 Eylül'de PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında da 4 şüpheli yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
