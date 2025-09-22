Van'da Terör Soruşturmaları Kapsamında 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
Van'da terör örgütleriyle bağlantılı olduğu düşünülen 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK ve dini istismar eden örgütlerle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaları duyurdu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 7-20 Eylül'de PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında da 4 şüpheli yakalandı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel