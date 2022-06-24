Van'da terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü Pkk'ya yönelik, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesi kırsalında terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde 1 Zagros Keskin Nişancı tüfeği, 1 PK Makinalı tüfeği, 1 RPG-7 roketatar silahı, 1 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 1 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, 1 RPG-7 antipersonel roketatar sevk fişeği, 20 Zagros keskin nişancı tüfeği fişeği, 282 PK makinalı tüfeği fişeği ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel PKK Güncel Haberler

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