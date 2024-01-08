Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı
Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 4 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.
Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 1-7 Ocak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 4 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.