Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Soruşturmalar: 6 Şüpheli Gözaltında

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Van'da terör örgütlerine yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, PKK/KCK ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 29 Haziran-13 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 4 terör örgütü PKK/KCK ve 2 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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