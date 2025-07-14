Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Soruşturmalar: 6 Şüpheli Gözaltında
Van'da terör örgütlerine yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, PKK/KCK ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 29 Haziran-13 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 4 terör örgütü PKK/KCK ve 2 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel