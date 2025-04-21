Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Soruşturmalar: 27 Şüpheli Gözaltında

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 13-20 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 25 terör örgütü PKK/KCK ve 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.