Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Soruşturmalar: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
Van'da terör örgütleriyle bağlantılı 14 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK ve dini istismar eden örgütlerle ilgili yapılan çalışmalarda 12 kişi gözaltına alındığını duyurdu.
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 4-11 Mayıs'ta yürütülen çalışmalarda 12 terör örgütü PKK/KCK ve 2 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel