Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Soruşturma: 16 Şüpheli Gözaltında

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Van'da yapılan terör soruşturmaları kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 14-27 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 15 terör örgütü PKK/KCK ve 1 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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