Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 9 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda 6 PKK/KCK üyesi ve 3 FETÖ/PDY üyesi olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda 9 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 6, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 3 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN