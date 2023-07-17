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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Güncel Haberler

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 2, Dini İstismar Eden Terör Örgütü soruşturmalarında ise 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı ifade edildi.

Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 2, Dini İstismar Eden Terör Örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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