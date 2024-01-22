Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı
Van'da yapılan operasyonlarda terör örgütlerine yönelik 14 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonlar sonucunda dini istismar eden 2 terör örgütü şüphelisi ile 12 PKK/KCK şüphelisinin yakalandığı ifade edildi. Zanlılar hakkında işlem yapıldı.
Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 15-21 Ocak'taki operasyonlarda dini istismar eden 2 terör örgütü şüphelisi ile 12 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Zanlılar hakkında işlem yapıldı.