Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 8 Şüpheli Gözaltında
Van'da terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında, PKK/KCK ve dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, terör faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 1-15 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 5 terör örgütü PKK/KCK ve 3 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel