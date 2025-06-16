Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 8 Şüpheli Gözaltında

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 1-15 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 5 terör örgütü PKK/KCK ve 3 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.