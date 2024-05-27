Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonlar sonucunda 6 PKK/KCK ve 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 20-26 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda, 6 PKK/KCK ve 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.