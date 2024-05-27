Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 20-26 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda, 6 PKK/KCK ve 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.