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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı

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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonlar sonucunda 6 PKK/KCK ve 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 20-26 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda, 6 PKK/KCK ve 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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