Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 6 zanlı gözaltına alındı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine mensup olduğu şüphelenilen 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonlar sonucunda 5 PKK/KCK ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı ve zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 8-14 Ocak'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 5 PKK/KCK ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.