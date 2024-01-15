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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 6 zanlı gözaltına alındı

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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine mensup olduğu şüphelenilen 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonlar sonucunda 5 PKK/KCK ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı ve zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 8-14 Ocak'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 5 PKK/KCK ve 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

PKK Van Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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