Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 57 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 13-19 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 37 PKK/KCK ve 20 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı.