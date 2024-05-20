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Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 57 şüpheli gözaltına alındı

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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine yönelik 57 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 37 PKK/KCK ve 20 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 13-19 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 37 PKK/KCK ve 20 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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