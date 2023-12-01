Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 41 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 33 PKK/KCK, 3 FETÖ ve 5 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 1-30 Kasım arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 33 PKK/KCK, 3 FETÖ ve 5 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.