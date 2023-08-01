Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 25 Şüpheli Yakalandı

Van'da geçen ay yapılan operasyonlarda terör örgütlerine yönelik 25 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 1-31 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 14 PKK/KCK, 10 FETÖ ve 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.