Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı
Van'da yapılan terörle mücadele operasyonlarında, PKK/KCK, FETÖ ve dini istismara yönelik terör örgütleriyle bağlantılı 17 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 20-27 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 10 terör örgütü PKK/KCK, 1 FETÖ ve 6 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel