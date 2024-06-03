Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen terör operasyonlarında, 2 PKK/KCK ve 8 FETÖ şüphelisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında, 2 PKK/KCK ve 8 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.