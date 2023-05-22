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Van'da Terör Operasyonu: 24 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da Terör Operasyonu: 24 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Güncel Haberler

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 şahıs hakkında işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "15-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 23, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Van Güncel Haberler

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