Van'da terör operasyonlarında 8 zanlı yakalandı Güncel Haberler Van'da terör örgütlerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Van'da terör örgütlerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce 16-22 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 4 PKK/KCK, 3 FETÖ ile 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Van Güncel Haberler

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