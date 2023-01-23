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Van'da terör operasyonlarında 8 zanlı yakalandı

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Van'da terör operasyonlarında 8 zanlı yakalandı

Van'da terör örgütlerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör örgütlerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 16-22 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 4 PKK/KCK, 3 FETÖ ile 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Van Güncel Haberler

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