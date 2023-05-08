Van'da terör operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 1-7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 6 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.