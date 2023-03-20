Van'da terör operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 13-19 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 32 PKK/KCK ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.