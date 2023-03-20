Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da terör operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Van'da terör operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 13-19 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 32 PKK/KCK ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title