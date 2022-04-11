Van'da terör operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Van'da terör operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da terör operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda bir haftada 27 zanlı yakalandı.

Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda bir haftada 27 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 24 PKK/KCK ve 3 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Necat Hazar - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, Güncel, Haberler

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