Van'da terör operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 15-21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda, 23 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.