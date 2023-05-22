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Van'da terör operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Van'da terör operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 15-21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda, 23 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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