Van'da terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
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Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 24-30 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 9 PKK/KCK ve 12 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel