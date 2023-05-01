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Van'da terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Van'da terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 24-30 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 9 PKK/KCK ve 12 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

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