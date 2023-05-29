Van'da Terör Operasyonlarında 18 Şüpheli Yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 22-28 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 16 PKK/KCK ve 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.