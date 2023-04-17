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Van'da terör operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da terör operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 10-16 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 15 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Van Güncel Haberler

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