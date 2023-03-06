Van'da terör operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
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Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 27 Şubat-5 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 10 PKK/KCK, 1 FETÖ ile 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel