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Van'da terör operasyonları

Van'da terör operasyonları

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Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 16, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 2 şahıs olmak üzere toplam 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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