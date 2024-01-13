Van'da Tendürek Geçidi'nde mahsur kalan sürücülere Kızılay kumanya dağıtıldı

Van'da Türk Kızılay gönüllüleri, kar ve tipiden dolayı Tendürek Geçidi'nde bekletilen araç sürücülerine kumanya dağıttı.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi, dün gece araç geçişlerine kapatıldı.

Bu nedenle birçok tır ve ağır tonajlı araç sürücüsü, yoldaki uygun noktalarda bekledi.

Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri de bölgeye giderek sürücülere kumanya dağıttı.

Sürücüler de desteklerinden dolay gönüllülere teşekkür etti.