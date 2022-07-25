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Van'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

Van'da telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini "savcı" olarak tanıtıp dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini "savcı" olarak tanıtıp dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kendilerini "savcı" olarak tanıtan E.İ. ve S.K, telefonla irtibat kurdukları Tuşba ilçesindeki M.İ'den "hakkında terörle ilgili soruşturma olduğunu ve para karşılığında dosyaları kapatabileceklerini" söyleyerek para istedi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Daha öncede aynı taktikle başkalarını dolandırdıkları iddia edilen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Tuşba Van Güncel Haberler

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