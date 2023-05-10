Van'da telef olan koyunları boş araziye bırakan şüpheli yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde telef olan koyunları boş araziye bırakan şüphelinin Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde telef olan koyunları boş araziye bırakan şüphelinin Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerince yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9 Mayıs'ta bazı sosyal medya hesaplarında telef olan koyunların araziye bırakıldığına dair paylaşımlar yapılması üzerine HAYDİ ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmada, koyunların, kamyon kasasında taşındıkları esnada gereğinden fazla yükleme sonucu sıkışarak telef olduklarının tespit edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Telef olmuş hayvanları 8 Mayıs'ta boş araziye bırakan şahıs tespit edilerek 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranma' suçundan gerekli idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Duyarlı vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın akıllı telefonlarına yükleyebileceği 'HAYDİ' uygulaması üzerinden çevre, doğa ve hayvanlarla ilgili kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunması, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik devam eden mücadelemizi güçlü kılacaktır."