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Van'da Tek Katlı Evden 10 Ton Çöp Çıkarıldı

Van'da Tek Katlı Evden 10 Ton Çöp Çıkarıldı
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Van'ın Tuşba ilçesinde kötü koku ihbarı ile tek katlı bir müstakil evde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında 10 ton çöp çıkarıldı. Belediyenin ekipleri, evde temizlik ve ilaçlama yaptı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde 'kötü koku' ihbarı yapılan tek katlı müstakil evden 10 ton çöp çıkartıldı.

Tuşba ilçesinin Abdurrahmangazi Mahallesi'nde tek katlı müstakil evden gelen kötü kokular üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen Tuşba Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaşlı çiftin yaşadığı evde temizlik çalışması yaptı. Evden 10 ton çöp çıkarken, ekipler evi baştan sona, temizleyip ilaçladı. Çıkan çöpler, kamyonlara yüklenip Katı Atık Merkezine götürüldü. Belediyenin misafir ettiği çift, daha sonra evlerine bırakıldı. Mahalleli, evi temizleyen ekiplere teşekkür etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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