Van'da tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı

VAN - Van'da farklı tarihlerde yaralı halde bulunan tilki, kulaklı orman baykuşu, kerkenez, kaya güvercinleri, ebabil kuşları tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bilinçsiz avcılar tarafından vurulduktan sonra Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan yabani hayvanlar, veteriner hekimlerinin gerçekleştirdiği ameliyatlarla sağlığına kavuşuyor. Avcıların hedefi haline gelen, doğa koşulları nedeniyle yaralanan ya da hastalanan hayvanlar tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü görevlileri ile duyarlı vatandaşlarca merkeze getirilerek tedavi edilen tilki, kulaklı orman baykuşu, kerkenez, kaya güvercinleri, ebabil kuşları doğaya bırakıldı.

Öte yandan Tuşba ilçesinde bir vatandaşın bodrum katına giren sansarı gören ev sahibi DKMP ekiplerine haber verdi. Ekipler, tuzaklana yöntemi ile sansarı yakaladıktan sonra kendi habitatına bırakıldı.