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Van'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğal yaşam alanlarına bırakıldı

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Van'da yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şahin kuşları, tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına salındı. Etkinlikte, ilçenin tarihi yerlerinin ön plana çıkarılması ve farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Van'da tedavileri tamamlanan kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şahin doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Doğada yaralı ve bitkin halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kuşların tedavi süreçleri tamamlandı.

DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerince Erciş ilçesine götürülen kuşlar, Kaymakam Murat Karaloğlu, eşi Gamze Karaloğlu ve görevlilerin katıldığı programla doğal yaşam alanlarına salındı.

Karaloğlu, gazetecilere, tedavileri tamamlanan kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şahin kuşlarını doğal yaşam alanlarına bırakmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla Çelebibağı Mahallesi'ndeki tarihi alanda etkinliği düzenlediklerini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"İyileşen kuşları doğal yaşam alanlarına bıraktık. İlçemizin tarihi yerlerini öne çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle bu tarz etkinlikleri buralarda yaparak değerlendiriyoruz. DKMP müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarları kısa sürede değerlendiriyor. Yaralı hayvanların tedavileri için gereken duyarlılığı gösteriyor. İhbarlar, vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olduğunu, hayvanlara değer verdiğini ortaya koyuyor. Yaralı hayvanların iyileştirilmesi ve doğal yaşam alanlarına bırakılması için emek harcayan DKMP müdürlüğü ekiplerimize ve Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki hocalarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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