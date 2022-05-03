Van'da tedavi gören çocukları bayramda yalnız bırakmadı

VAN (AA) - Van'da "Umutlu Yarınlar Projesi" gönüllüsü Aylin Koç, Ramazan Bayramı'nda hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek, hediye dağıttı.

Kentte sosyal gönüllülük projelerinde görev alan Koç, hayırsever kurum ve kişilerin yardımlarıyla temin ettiği oyuncaklarla, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları sevindirdi.

Koç, yaptığı açıklamada, bayramda çocukları yalnız bırakmak istemediklerini anlattı.

"Umutlu Yarınlar Projesi" gönüllüsü olduğunu dile getiren Koç, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya çok sayıda kişinin olumlu karşılık verdiğini belirtti.

Amacının hem çocukların hem de ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılamak olduğunu aktaran Aylin Koç, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Bezmialem Vakıf Üniversitesinin çocuklar için düzenlediği kermes geliriyle çocuklara aldığımız hediyeleri Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'ndeki çocuklarımıza ulaştırdık. Bayramı daha güzel kılan başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gördükleri tedavi çok ağır ve aileleri maddi manevi zorluk çekiyor. Benim de erkek kardeşim yakın zamanda lenfoma (lenf kanseri) hastalığını yendi. Bunun da bende yaratmış olduğu bir etki var. Umarım tüm hastalar şifa bulur."