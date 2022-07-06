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Van'da tatlı imalatı yapılan iş yerleri denetlendi

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Van'da tatlı imalatı yapılan iş yerleri denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayram öncesi tatlı imalatı yapılan iş yerlerinde denetim yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayram öncesi tatlı imalatı yapılan iş yerlerinde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç'in de katıldığı denetimlerde ekipler, hijyen koşullarını, eldiven, bone kullanımını, üretim malzemelerinin son kullanma tarihlerini ve ürün gramajlarını kontrol etti.

Kontrollerde tarihi geçmiş ürünlere imha etmek üzere el koyan ekipler, iş yerine cezai işlem uyguladı.

Çetin, gazetecilere, bayram öncesinde üretim yapılan iş yerlerinde denetim yaptıklarını söyledi.

Denetimlerin daha kapsamlı devam edeceğini belirten Çetin, "Ne kadar fazla denetim yaparsak işletmeler de o kadar dikkatli oluyor. Bayram öncesi vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketmeleri için elimizden geleni yağacağız." dedi.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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