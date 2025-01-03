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Van'da Tarımsal Sulama ve Taşkın Koruma Yatırımları Toplantısı Düzenlendi

Van'da Tarımsal Sulama ve Taşkın Koruma Yatırımları Toplantısı Düzenlendi
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Vali Ozan Balcı başkanlığında yapılan toplantıda, tarımsal sulama ve taşkın koruma yatırımları ile ilgili projeler ele alındı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Cihan Aksoy, projelerin detaylarını sundu.

Van'da tarımsal sulama ve taşkın koruma yatırımlarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Ozan Balcı başkanlığında Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğünde toplantı yapıldı.

Tarımsal sulama ve taşkın koruma yatırımlarının konuşulduğu toplantıda DSİ Bölge Müdürü Cihan Aksoy, projelerle ilgili sunum yaptı.

Toplantıda tarımsal sulama projelerinin tamamlanması için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Toplantıya, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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