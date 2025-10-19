Van'da Taksiciler Grubu'ndan Rojin Kabaiş için Kornalı Eylem

Haberler

Van'da 33 taksi durağından oluşan Merkez Taksiciler Grubu, geçen yıl kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin adalet talebiyle eylem yaptı. Eylemde taksiciler, Rojin'in ölümünde gizlenen delillerin açığa çıkarılmasını istedi.

VAN'da 33 taksi durağından oluşan Merkez Taksiciler Grubu, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için kornalı eylem yaptı.

Kentte geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve cansız bedeni 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, bugün kentteki 33 taksi durağının oluşturduğu Merkez Taksiciler Grubu tarafından İpek Park'ta basın açıklaması ve kornalı eylem yapıldı.

Grup adına açıklama yapan taksici Alim Dursun, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin adalet istediklerini ve bu yüzden eylem yaptıklarını belirterek, "Rojin Kabaiş'in ölümünde adalet istiyoruz. Bir yıl önce, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Aradan geçen koca bir yıl da ailesine ne bir cevap verildi ne de adalet sağlandı. Şimdi ortaya çıkan Adli Tıp raporunda iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri var ve bu rapor bir yıl boyunca gizlendi. Rojin'in babası, elinde kızının fotoğrafıyla kapı kapı gezerek adaletin yerini bulmasını istiyor. Şimdi bu utanç hepimizin değil mi? Rojin Kabaiş'in bedeninde iki farklı erkeğin DNA'sı bulunuyor ama dosya hala ortada yok. Delil deseniz zaten yok. Hiçbir rapor ortada yok. Bu bir ihmaldir, bu bir cinayettir. Bizler Van Taksiciler Grubu olarak sesleniyoruz; Rojin'in ölümünü örtbas eden, delilleri gizleyen, adaleti yok sayan herkes bu suçun ortağıdır. Rojin için Adalet istiyoruz ve susmayacağız" dedi.

KORNA ÇALIP ROJİNİ İÇİN ADALET İSTEDİLER

Rojin ve babası Nizamettin Kabaiş'in fotoğraflarının yer aldığı afişlerde 'Rojin için adalet, sessiz kalmayacağız', 'Rojin için adalet, Rojin'e ne oldu?' yazıları yazıldı. Yaklaşık 500 taksi basın açıklaması sonrası korna çalıp şehir turu yaparken, taksilerin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs alanına girişlerine izin verilmedi. Eylemin yapıldığı İpekyolu ilçesindeki İpek Park bölgesinde polis önlem aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
