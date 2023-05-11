Van'da suyu azalan kanaldaki 2 ton inci kefali kurtarıldı

Van'ın Edremit ilçesinde Van Gölü'nde üremek için göç ederken toplandıkları sulama kanalında telef olma tehlikesi bulunan 2 ton inci kefali, kurtarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için gölden tatlısulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Göç yolunda, Edremit ilçesinde bir kısmı bozulan kanalda toplanan inci kefalleri, suyun kesilmesi üzerine telef olma tehlikesi yaşadı.

Durumu fark eden vatandaşlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, onardıkları kanala yeniden su vererek yaklaşık 2 ton balığı telef olmaktan kurtardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, yaptığı açıklamada, balıkların korunması için birçok ekibin sahada olduğunu söyledi.

Demir, onardıkları kanala yeniden su vererek binlerce inci kefalinin üremelerine olanak sağladıklarını kaydetti.