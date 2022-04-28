Suda boğulmak üzere olan ebabili polisler kurtardı - Haberler

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Suda boğulmak üzere olan ebabili polisler kurtardı

AA - Özkan Bilgin - Güncel
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Van'da boğazına poşet dolanması nedeniyle Van Gölü'ne düşen ve boğulmak üzere olan ebabilin imdadına polisler yetişti.

Van'da boğazına poşet dolanması nedeniyle Van Gölü'ne düşen ve boğulmak üzere olan ebabilin imdadına polisler yetişti.

Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda düzenlenen "Badem Çiçeği Festivali" sırasında Van Gölü'nde önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubeye bağlı Sahil Güvenlik ekipleri, çevredekilerin yardım çağrısı üzerine kıyaya yanaştı.

Boğazına poşet dolandığı için göle düşen ebabili gören ekipler, kuşu bulunduğu yerden çıkardı.

Polisler, poşeti açarak nefes almasını sağladıkları kuşu Akdamar İskelesi'ne getirerek Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

Kuşun kontrollerin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

AA / Özkan Bilgin - Güncel

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