İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek

İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar şimdiden iptal edildi
Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası

Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti

Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık

Schengen başvuruları için sürpriz adım

Van'da Suçla Mücadele Operasyonlarında 486 Şüpheli Yakalandı

Van'da Suçla Mücadele Operasyonlarında 486 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 486 şüpheli yakalanırken, 49'u cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve ilaç ele geçirildi.

Van'da çeşitli suçlardan aranan 486 şüpheli yakalandı, 49'u cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 26 Ocak-2 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 486 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49'u cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, tüfek, 6 silah, kurusıkı tabanca, 87 fişek ve 1751 botoks ilacı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
img

Bir kent diken üstünde! Gece yarısı duyulan ses korkuttu
img

Anne-baba çocuğuna bunu nasıl yapar?
img

Fransa Cumhurbaşkanı ABD'yi tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın

"Akşam eve gitmeye çalışan kızsın"
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Terör örgütü PKK/PYD elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz

Şara'nın ziyareti öncesi terör örgütü elebaşından dikkat çeken mesaj
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.