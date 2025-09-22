Van'da Suç Oranlarına Yönelik Operasyonda 280 Kişi Yakalandı
Van'da yürütülen suç ve suçlularla mücadele çalışmaları kapsamında 280 kişi yakalanarak, 123'ü cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve kaçak eşya ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.
Asayiş Şubesi ve ilçe emniyet amirliklerince 7-20 Eylül'de yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 280 kişi yakalandı.
Bu kişilerden haklarında para ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 123'ü cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca 1498 paket sigara, 15 cep telefonu ve 64 kilogram muhtelif eşya ele geçirildi.
