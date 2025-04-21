Van'da Suç Operasyonu: 643 Şüpheli Yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 643 şüpheli yakalandı, 58'i cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 13-20 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 643 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58'i cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, 2 ruhsatsız silah, 3 kurusıkı silah, tüfek, 3 bıçak ve 57 fişek ele geçirildi.