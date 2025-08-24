Van'da Su Kesintisi: 48 Kilometrelik Hattın Onarımı Gerekiyor

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Bejingir kaynağından kente su sağlayan içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, arızanın ve idari su kayıplarının giderilebilmesi için 48 kilometre uzunluğunda, 1,5 metre çapındaki hattın boşaltılması ve onarım sonrası yeniden doldurulması çalışmasının yapılacağı belirtildi.

Onarım çalışması süresince 24-27 Ağustos tarihleri arasında Edremit ilçesindeki 19 mahallede su kesintisi uygulanacağı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki mahallelerde basınç düşüklüğüne bağlı kısmi kesintiler yaşanabilecektir. Çalışmaların en hızlı ve planlı şekilde tamamlanabilmesi için tüm ekiplerimiz arızaya müdahale edecektir. Onarımın bitmesiyle sular yeniden verilecektir. Kesinti süresince 185 çağrı merkezimiz 24 saat esasına göre hizmet verecek, ihtiyaç duyulan bölgelere ve depolara tankerle su takviyesi yapılacaktır."