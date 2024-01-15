Van'da soğuk hava sonrası Sıhke Göleti'nin yüzeyi kısmen dondu
Van'da aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 9 dereceye düştü. Bu soğuk hava sonucunda sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti'nin yüzeyi kısmen dondu ve güzel görüntüler oluştu.
VAN'da soğuk hava sonrası Sıhke Göleti'nin yüzeyi kısmen dondu.
Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı, dün akşam saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 9 derece olurken, Van-Özalp kara yolu üzerinde sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti de kısmen dondu. Merkeze 5 kilometre uzaklıktaki göletin donmuş yüzeyi, güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)