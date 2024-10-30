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Van'da Sınır Hattında 3 Kilo 786 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Sınır Hattında 3 Kilo 786 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Van'da hudut kartallarının gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da sınır hattında 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetinde 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel

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